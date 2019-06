Via Massarenti, writer sorpreso mentre prepara il graffito: scatta la denuncia

Sorpreso mentre stava preparando il fondale per un graffito in piena regola. Per questo un bolognese di 27 anni è stato denunciato dalla Polizia per imbrattamento. E' successo l'altra sera intorno al'una di notte. Il ragazzo è stato notato da una volante di passaggio: non appena accortosi di essere visto, il giovane ha tentato la fuga, ma è stato poi raggiunto dagli agenti. Vicino, i 'ferri del mestiere', due bombolette e anche una mascherina per evitare i fumi della vernice. Durante l'inseguimento e la successiva colluttazione un agente ha riportato anche lievi ferite: per questo il 27enne è stato denunciato anche per lesioni finalizzate alla resistenza.