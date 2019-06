Chiude Hub Bologna, alcuni migranti se ne vanno a piedi

Mentre prosegue il presidio davanti all'Hub di via Mattei, a Bologna, alcuni migranti hanno cominciato a lasciare la struttura senza attendere l'arrivo dei pullman per il trasferimento a Caltanissetta.

Qualcuno, zaino o sacchi in spalla, si allontana da solo lungo la strada. Altri raccolgono l'invito dei manifestanti e degli operatori a fermarsi all'infopoint allestito fuori dalla struttura, dove vengono fornite informazioni legali e su eventuali disponibilità di luoghi pronti ad accogliere i richiedenti asilo. Almeno un ragazzo è uscito avendo già la certezza di poter entrare in uno Sprar, essendo titolare di protezione: sarebbero una decina le persone in questa situazione. Tra gli operatori c'e' chi scommette: "Alla fine sui bus non salirà nessuno".