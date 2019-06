Chiude hub migranti: 'Ospiti trasferiti oggi', presidio di protesta in via Mattei

Si anima la protesta davanti ai cancelli dell'hub di via Mattei, dove a partire da oggi stesso dovrebbero uscire gli ultimi ospiti, circa 150 persone, con destinazione un centro a Caltanissetta. Il trasferimento è dovuto alla chiusura dell'intera struttura per lavori di manutenzione, decisa a sorpresa una settimana fa e annunciata dalla prefetta Patrizia impresa a mezzo stampa.

Ieri gli operatori coinvolti, e per i quali il posto di lavoro è ora a rischio, hanno cercato di chiedere invano uno stop al trasferimento, argomentando tra le altre cose come molti degli ospiti avessero trovato un lavoro in città, e come l'intera vicenda potesse essere gestita a livello locale, con un tavolo tra enti locali. Tassative invece le disposizioni della prefettura, sembra su diretto impulso del Viminale.

Il trasferimento dei migranti dalla struttura, aperta dal 2012 come hub di smistamento regionale e prima centro di esplusione, era pianificato per il fine settimana ma -quest l'ipotesi dei manifestanti- le cose avrebbero subito una brusca accelerata dopo le proteste di ieri in consiglio comunale, proteste a cui si sono accodati i malumori anche della Giunta, che per mezzo dell'assessore alla sanità Barigazzi ha fatto sapere di non essere stata informata tempestivamente.