Via Mattei, lavori a edificio pericolante: strada chiusa, bus deviati

Via Enrico Mattei, da stasera sarà chiusa per permettere i lavori di messa in sicurezza del tetto di un edificio comunale in disuso, al civico 114. Lo rende noto il Comune che ha preso la decisione di intervenire immediatamente, a seguito del sopralluogo dei tecnici e della Polizia Locale.

L'intervento di messa in sicurezza, che sarà eseguito a partire da domani mattina e durerà qualche giorno, è necessario per "prevenire possibili cadute di materiali sul marciapiede e sulla carreggiata, visto anche il perdurare dell’allerta per condizioni meteorologiche avverse" si legge nella nota "gli addetti del Global strade apporranno dei cartelli agli estremi di via Mattei per indicare la chiusura della strada, che sarà però effettivamente interdetta al transito nella sola porzione nei pressi del civico 114. La strada sarà dunque accessibile ai residenti e alle attività produttive, nonché a tutti i mezzi di servizio e soccorso".

Gli autobus 89 e 99 e le linee extraurbane della direttrice San Vitale effettueranno il percorso alternativo temporaneo sulle vie Martelli, Stradelli Guelfi, Villanova e Golinelli. La fermata a Villanova di Castenaso sarà quella di Molino Baviera.