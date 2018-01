Via Mattei: 'Apri, non ho le chiavi', poi sfonda la porta e picchia la moglie

Si è attaccato al campanello di casa poco dopo le 6.30 di ieri mattina, di rientro da una nottata a base di alcol, ma evidentemente la moglie dormiva, così lui ha sfondato la porta e si avventato su di lei, prendendola a calci e pugni.

La donna, cittadina russa di 49 anni, ha chiamato il 113 e gli agenti arrivati sul posto hanno allertato l'ambulanza che l'ha trasportata al Pronto Soccorso del Sant'Orsola.

La vittima questa volta ha sporto querela e ha riferito di subire violenze da parte del marito, sin dal 2012, ma di non aver mai avuto il coraggio di denunciare. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è in cella in attesa di convalida. La moglie ha riportato la frattura delle ossa nasali con una prognosi di 25 giorni.

I centri anti-violenza dell'Emilia Romagna stimano 9 richieste di aiuto al giorno da parte di donne maltrattate.