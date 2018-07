Via Mattei: ubriaco al volante, perde la testa: sfilza di denunce per un 22enne

E' stato denunciato per violenze, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un bolognese di 22 anni fermato ieri. Il giovane, al volante di una Citroën C3, alle 18.30 in via Mattei, non appariva lucido, ma si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test, così è scattata la prima denuncia.

Il 22enne non "ha preso bene" il controllo e, dapprima ha insultato i poliziotti, poi ha cercato di prenderli a calci, continuando lo "show" anche negli uffici della Questura: "Voglio i vostri nomi!"

Non aveva i documenti e non aveva mai preso la patente, l'assicurazione dell'auto inoltre risultava scaduta, così è stato sanzionato. L'auto è stata sottoposta a fermo e la moglie del giovane, intestataria del veicolo, dovrà rispondere di incauto affidamento.