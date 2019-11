Non pagano al bar: volano schiaffi e minacce, un arresto

Episodi del tutto simili avvenuti ieri sera in due locali della città: clienti che si rifiutano di pagare le consumazioni e per giunta se la prendono con i baristi.

Alle 18.30 in un bar di via Matteotti, un 24enne cittadino italiano dopo aver bevuto una birra ha cercato di uscire senza pagare e ha aggredito la barista, una cittadina bengalese di 45 anni, colpendola al volto. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Radiomobile che lo hanno ammanettato per rapina. Al processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato, il giudice ha disposto l'obbligo di firma

Poco dopo, in via Montefiorino, un centese di 39 anni, dapprima ha rubato alcune caramelle dal banco di un bar e poi ha chiesto una sambuca. Essendo già "alticcio", la barista, cittadina cinese 29enne, ha tergiversato, così dalle parole l'uomo è passato ai fatti, schiaffeggiandola. Sul posto è intervenuta la Polizia.