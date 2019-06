Via Matteotti: lancia la bici e ferisce un Carabiniere

Un cittadino tunisino di 27 anni è stato arrestato la notte scorsa per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione.

Alle alle 22 una pattuglia della Stazione dei Carabinieri Navile in normale servizio di controllo in via Matteotti si è imbattuta con l'uomo che, alla vista dell'auto, ha tentato di sfuggire al controllo in sella a una bicicletta. E' scattato l'inseguimento così il 27enne ha afferrato la bicicletta e l'ha scagliata addosso a un militare. E' stato ammanettato in attesa del giudizio per direttissima. Il Carabinieri ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso ed è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. La bicicletta è risultata rubata.