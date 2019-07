Via Matteotti: armato di coltello, minaccia e ferisce un passante

Era ubriaco il 40enne denunciato dalla Polizia per tentata rapina aggravata, alle 15.30 di ieri. Armato di coltello a serramanico, l'uomo, cittadino marocchino, ha fermato un connazionale in via Matteotti e gli ha chiesto del denaro per acquistare dell'alcol. Evidentemente il malcapitato ha rifiutato o solo esitato davanti alla richiesta, così è stato minacciato e ferito lievemente al collo.

La vittima è corsa in un bar della zona per farsi medicare, poi si è rivolto alla Polizia Ferroviaria per denunciare l'accaduto che hanno avvisato i colleghi della Questura.

Alcuni residenti avevano già segnalato l'uomo in strada con il coltello: è stato individuato e denunciato.

Un altro episodio, del tutto simile sarebbe avvenuto in via Mazzini questa mattina. Una cittadina romena, anche lei ubriaca e armata di coltello a serramanico con una lama di circa 10 centimetri, è salita su un bus, dove ha minacciato una ragazza indiana, insultandola anche con frasi razziste, per poi scendere. La notizia è in aggiornamento.