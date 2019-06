Tre settimane di lavori in via Matteotti: modifiche alla circolazione

Da lunedì 10 giugno alle 9.30, inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale del tratto di via Matteotti, tra via Carracci e via Tiarini. I lavori, dalla durata prevista di tre settimane, partiranno nel primo giorno utile dopo la chiusura dell'anno scolastico e interesseranno metà carreggiata per volta, garantendo sempre l'apertura a doppio senso di via Matteotti sulla carreggiata libera. Lo rende noto il Comune.

Dal 10 al 12 giugno sarà necessaria la chiusura dell'incrocio con via de' Carracci, con segnalazione di percorsi alternativi per chi viene da via Zanardi e deviazione dei veicoli che percorrono via de' Carracci verso via Matteotti su via Nicolò Dall'Arca, mentre via Antonio Di Vincenzo sarà a senso unico da via de' Carracci verso via Tiarini. L'incrocio con via Tiarini resterà sempre aperto e non ci saranno ripercussioni sui percorsi dei bus Tper, si sposteranno soltanto le fermate nel tratto interessato dal cantiere. Resterà attivo per auto e taxi il Kiss & Ride della stazione, con chiusura della sola rampa di uscita su via Carracci dal 10 al 12 giugno. Su via Tiarini e via Jacopo della Quercia sarà vietata la sosta in prossimità dell'incrocio con via Matteotti, per garantire le manovre di svolta dei bus.

Modifiche alla circolazione

Fase 1: Via Matteotti, tratto Via Carracci - via Tiarini: dalle ore 09:30 del giorno 10/06/2019 al giorno 12/06/2019

VIA DE' CARRACCI STRADA CHIUSA, all'intersezione con con entrata lato Via N. Dall'Arca, Via G. Matteotti e uscita lato Via A. Di Vincenzo

VIA DE' CARRACCI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, tratto dall'intersezione ECCETTO mezzi afferenti ai lavori, nonché residenti ed di Via N. Dall'Arca accedenti alle proprietà private, alla stazione F.S., a Via G. Matteotti mezzi Hera Ambiente, compatibilmente con le esigenze di cantiere

VIA DE' CARRACCI DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, all'intersezione ECCETTO mezzi autorizzati di cui sopra

con Via N. Dall'Arca

VIA A. DI VINCENZO SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, tratto dall'intersezione - con direzione verso Via A. Tiarini

di Via Dè Carracci a Via A. Tiarini, SENSO VIETATO DI CIRCOLAZIONE con direzione verso Via Dè Carracci

VIA GIACOMO MATTEOTTI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE, tratto dall'intersezione di Via Dè Carracci

a Via A. Tiarini, con il mantenimento di una corsia per senso di marcia

VIA GIACOMO MATTEOTTI STRADA CHIUSA, tratto segue numerazione all'intersezione con Vai G. Matteotti ramo principale

civici n.ri 8 - 14 con entrata e uscita veicoli lato Via A. Tiarini

VIA A. TIARINI DIVIETO DI SOSTA 0/24 CON RIMOZIONE COATTA, fregio civico n. 1 - da istituire in caso di rilevata necessità

VIA J. DELLA QUERCIA DIVIETO DI SOSTA 0/24 CON RIMOZIONE COATTA, civico n. 2 - da istituire in caso di rilevata necessità .

Fasi 2, 3, 3: Via Matteotti, tratto Via Carracci - via Tiarini, nel periodo dal giorno 13/06/2019 al giorno 28/06/2019

VIA GIACOMO MATTEOTTI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE, con il mantenimento di una corsia per senso di marcia, tratto dall'intersezione Via Dè Carracci-Via A. Tiarini

VIA GIACOMO MATTEOTTI STRADA CHIUSA, tratto segue numerazione all'intersezione con Vai G. Matteotti ramo principale

civici n.ri 8 - 14 con entrata e uscita veicoli lato Via A. Tiarini

VIA A. TIARINI DIVIETO DI SOSTA 0/24 CON RIMOZIONE COATTA, civico n. 1 - da istituire in caso di rilevata necessità -

VIA J. DELLA QUERCIA DIVIETO DI SOSTA 0/24 CON RIMOZIONE COATTA, civico n. 2 - da istituire in caso di rilevata necessità

Fase 5: Via Matteotti, da Via Algardi a Piazza Unità, nel periodo dal giorno 01/07/2019 al giorno 19/07/2019 in:

VIA GIACOMO MATTEOTTI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE, tratto dall'intersezione - con il mantenimento di una corsia per senso di marcia, di Via A. Algardi a P.zza Dell'Unità.