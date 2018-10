Ruba cellulare in Piazzola: seguito e arrestato grazie alla app

La moglie si è ritrovata senza cellulare, il marito ha individuato i ladri, grazie alla app che consente di individuare il dispositivo. Ieri mattina alle 11.30 circa un bolognese di 40 anni ha chiamato il 113 segnalando di aver attivato la app e di aver individuato in via Tibaldi il telefono rubato alla mogli al mercato della Piazzola qualche ora prima.

Un uomo lo aveva in mano e, a distanza, senza perderlo di vista, lo ha indicato agli agenti che lo hanno raggiunto all'interno di un bar di via Matteotti e arrestato per ricettazione. Si tratta di un cittadino tunisino di 23 anni, che si era qualificato come cittadino marocchino, e che quindi è stato anche denunciato per dichiarazione di false generalità.

Lo smartphone non è stato rinvenuto addosso all'arrestato, ma le telecamere di sorveglianza lo avevano immortalato mentre lo nascondeva al di sopra di una slot-machine.