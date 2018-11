Droga in via Mazzini, negli slip hashish, coca ed eroina: arrestato 32enne

E' stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per porto illegale di armi un cittadino tunisino di 32 anni, controllato in un bar di via Mazzini, nel corso di un'operazione congiunta tra Carabinieri del Radiomobile e Polizia Municipale.

L'uomo, residente a Zola Predosa, all'interno degli slip nascondeva 15 grammi di hashish, 2 di cocaina e una dose eroina, mentre in tasca aveva un coltello e 200 euro in contanti. E' stato processato per direttissima: il giudice ha prescritto l'obbligo di dimora a Zola Predosa.