Via Mazzini: slot difettosa al bar, lui la prende a pugni

Un 43enne cittadino moldavo è stato denuncitao ieri pomeriggio dai Carabinieri per dannegiamento. E' succeso in un bar zona Mazzini dove l'uomo ha cominciato a prendere violentemente a pugni la sSlot Machine di un bar dove si stava giocando soldi.

Intervenuti sul posto chiamati dalla titolare cinese, il 43enne si è giustificato asserendo che la macchinetta gli avrebbe 'mangiato' il denaro con continui malfunzionamenti. Argomenazioniche non hanno evitato all'uomo una denucai per danneggiamento. Il soggetto è anche stato accompagnato in questura per la notifica di un ordine di allntanamento, perché risultante irregolare. L'uomo era in Italia da dieci anni.