Via Mazzini: rapina in pizzeria con pistola e coltello

Sono entrati armati di pistola e coltello e si sono diretti verso la cassa. E' accaduto ieri sera poco dopo le 22.30 alla Pizzeria Mazzini, al civico 51 dell'omonima via.

Due uomini armati di coltello e pistola hanno fatto irruzione nei locali, hanno minacciato i presenti e hanno arraffato 350 euro dalla cassa.

Un blitz del tutto simile a quello messo a segno il 30 gennaio scorso al supermercato Crai di via Ghiradini: anche in quel caso due uomini con il volto travisato, armati di coltello e pistola, hanno portato via il denaro dalla cassa e sono fuggiti.

Gallery