Arresto in via Mazzini: perde la testa sul bus, poi aggredisce un poliziotto

Un cittadino nigeriano di 34 anni, con diversi precedenti, è stato arrestato questa notte per lesioni aggravate finalizzate alla resistenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Poco prima di mezzanotte, una volante in transito in via Mazzini è stata fermata dall'autista di un bus Tper che chiedeva aiuto. Ha riferito agli agenti che a bordo l'unico passeggero, salito al capolinea di Piazzale atleti azzurri, non era sceso, così il conducente gli aveva chiesto dove fosse diretto.

L'uomo, sarebbe così diventato aggressivo e aveva iniziato a colpire con calci e pugni l'interno del bus. Nel tentativo di scappare, il 34enne non ha risparmiato neanche un operatore di polizia salito a bordo per gli accertamenti: ne è nata una colluttazione ed è stato necessario l'intervento di un'altra volante e di un equipaggio della Polizia locale. Poi sono scattate le manette.

