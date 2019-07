Savena: sul bus con un coltello, minacce ai passeggeri e insulti razziali

E' salita sul'autobus numero 27 in via Mazzoni, zona Savena, con in mano un coltellino a serramanico e ha dato in escandescenza, rimediando ina sfilza di denunce, per minacce gravi, aggravate dagli insulti razziali, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi. E' accaduto ieri mattina, 21 luglio, alle 11.30, quando l'autista del bus Tper ha chiamato il 113 segnalando una persona molesta a bordo che insultava i passeggeri stranieri.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno ascoltato le testimonianze delle vittime delle ingiurie, un gruppetto di ragazzi cingalesi e una 40enne italiana di origini marocchine: dopo aver fornito un'accurata descrizione, la donna è stata individuata su una panchina a poca distanza. Si tratta di una cittadina romena di 50 anni, con precedenti per reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio, che non ha preso bene l'intervento dei poliziotti: ha reagito ancora una volta con urli e gomitate, fino a quando è stata caricata sulla volante e portata negli uffici della questura per formalizzare le denunce a suo carico.

Sempre nella giornata di ieri un cittadino marocchino 40enne è stato denunciato dalla Polizia per tentata rapina aggravata. In via Matteotti ha ferito un passante con un coltellino.