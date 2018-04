Alloggi pubblici, Acer: 'Da inizio anno sventate 31 occupazioni'

È di questa mattina l'ultimo di una serie di sgomberi che la società di Edilizia Pubblica Acer di Bologna ha dichiarato di avere messo in atto dall'inizio dell'anno. Questa mattina il personale dell'azienda casa emilia-romagna si è presentato assieme alla Polizia Municipale in un immobile di via Melato nel quartiere San Donato San Vitale per sgomberare un appartamento.



Quante persone sono state fatte uscire e l'alloggio è stato chiuso. L'appartamento, spiega Acer, fa parte di un fabbricato di complessivi 20 alloggi. È la stessa azienda delle case pubbliche regionale a ricordare come una rete di comunicazione rapida tra il Comune le forze dell'ordine e l'edilizia pubblica abbia permesso di sventare anche in fase preventiva circa 31 alloggi dall'inizio dell'anno sul territorio comunale. Il primato di occupazioni sventate e sgomberi spetta al Quartiere Navile mentre il fanalino di coda in questo caso è il quartiere Borgo Reno.

Il Presidente di Acer, Alessandro Alberani commenta aggiungendo che sono "al minino storico le occupazioni in essere, per la quasi totalità nuclei che hanno al loro interno persone con fragilità sociale e/o minori, e sono poco frequenti e destinati all’insuccesso i tentativi di nuove occupazioni”.