Forza un camper parcheggiato e ci entra per rubare

Un tentativo di furto è stato sventato ieri pomeriggio. E' stato un passante di via Mezzofanti, angolo via Tambroni, a notare dei movimenti sospetti ieri pomeriggio intorno alle 15. Un uomo stava forzando un camper e poi ci è entrato: così il cittadino spettatore della scena ha chiamato il 113 per richiedere un intervento.

All'arrivo della Polizia il ladro ha cercato di nascondersi all'interno del camper, ma è stato poi fermato e identificato: si tratta di un bolognese classe '86 con precedenti per ricettazione e furto. Aveva con sè degli oggetti da scasso e in particolare una piccola lima frangivetro artigianale e un coltello a serramanico. E' stato arrestato per furto aggravato.