Via Michelino, spaccata notturna alla Comet: bottino 20mila euro

Smartphone, computer e tablet per circa 20mila euro. E' il bottino del furto alla Comet di via Michelino messo a segno venerdì notte.

Poco prima di mezzanotte, una banda di ladri a volto coperto hanno usato probabilmente dei tombini per mandare in frantumi le vetrate e fare razzia. I titolari, che hanno subito altri furti, avevano riposto, come ogni sera, la merce di maggior valore in un rispostiglio chiuso da una porta blindata.

I cinque dunque sono fuggiti dal retro, quando è scattato l'allarme. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della vigilanza che ha chiamato i Carabinieri. Sono stati fermati alcuni soggetti, ma la momento il loro eventuale coinvolgimento è ancora da chiarire.

In un campo adiacente sono stati trovati alcuni prodotti rubati.