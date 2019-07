Fiera: pranzano al bar e finiscono in ospedale, gli atti in mano al NAS

Un uomo e una donna sono finiti al Pronto Soccorso ieri, dopo aver pranzato in un bar di via Michelino, in zona Fiera. Alle 16 il personale del 118 ha allertato la Polizia per segnalare, come di prassi, che due persone avevano accusato un malore. I due, colleghi di lavoro, si erano recati in un bistrot e avevano mangiato un'insalata con il tonno, poi si erano sentiti male, così un terzo collega aveva chiamato il 118 che li aveva trasportati al Pronto Soccorso in codice 1.

Gli agenti della volante arrivati sul posto hanno trovato i resti del pasto nell'immondizia e, proseguendo i controlli, hanno riscontrato come gli alimenti non fossero conservati come da regolamento. Il titolare ha riferito di aver avuto qualche problema con una partita e di averlo segnalato al fornitore, ma di aver servito ai clienti tonno non appartenente a quel lotto. La Polizia ha trasferito gli atti al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri.