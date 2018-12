Pesta la ex e il nuovo fidanzato: aggressore fermato in via Milazzo

Lo ha incontrato e ha chiamato la Polizia. E' finito nei guai il cittadino eritreo 39enne, nato a Roma, che mercoledì sera ha aggredito la sua ex, tarantina 42enne, e il suo nuovo fidanzato, bolognese 35enne, che si trovavano all'interno di un'auto parcheggiata al Dopolavoro Ferroviario di via Stalingrado.

E' stato proprio il 35enne a chiamare il 113 ieri sera alle 19.30 riferendo di averlo incontrato in via Milazzo. Le volanti si sono portate sul posto e lo hanno fermato, denunciandolo per rapina, poichè dopo aver picchiato la coppia, aveva sfilato le chiavi dell'auto, portandole via e fuggendo in sella a uno scooter.

Come si sono svolti i fatti

Poco prima delle 19 di mercoledì, il 39enne ha visto la sua ex con un uomo, ha aperto la portiera dell'auto e ha picchiato entrambi. Dopo aver chiamato il 113, la donna ha riferito agli agenti di conoscere bene il suo aggressore, con il quale aveva avuto una relazione e che non si capacitava del fatto che lei potesse frequentare un altro. Dopo il pestaggio le vittime si sono recate al Pronto Soccorso: la donna è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni, l'uomo di 5. I referti saranno allegati alla denuncia.