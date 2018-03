Controlli stradali, viaggia con un bastone telescopico: denunciato

Ore 22 in via dei Mille, la Polizia sta eseguendo normali controlli e ferma un'auto guidata da bolognese 32enne: tutto è in regola, ma lo sguardo di un agente, durante le operazioni di ispezione dei documenti, cade si un oggetto che stava in un vano dell'abitacolo: un bastone metallico telescopico che da chiuso misura 19 centimetri, ma che allungato arriva a 42.

Per il giovane, con qualche precedente per reati contro il patrimonio, è scattata una denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere (art.4).