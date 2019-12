Tecnico trova droga e 10mila euro, nascosti nel vano ascensore

Sono stati trovati da un tecnico, chiamato per la manutenzione dell'ascensore. Così 10mila euro e diversi grammi di cocaina, nascosti, sono stati sequestrati dalla polizia ieri mattina in un condominio di via Misa, quartiere Savena.

Sostanza e denaro sono stati trovati entrambi nel vano di carico, occultati nelle intercapedini tra la struttura dell'ascensore e il basamento dei piani. Il denaro era stato confezionato dentro appositi involucri. Ora la scientifica e la squadra mobile stanno indagando per cercare di risalire alla proprietà degli oggetti occultati.