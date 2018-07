Corticella: si attacca al campanello in piena notte, poi ripulisce l'appartamento

Prima si è attaccato al campanello, e, una volta sicuro che in casa non ci fosse nessuno, ha forzato le imposte, divelto una porta-finestra, e riempito un borsone di oggetti di valore. E' accaduto a mezzanotte circa, quando la Polizia ha arrestto un romeno di 29 anni.

Un residente in un condominio di via Mitelli, in zona Corticella, ha chiamato il 113, dopo aver sentito il tramestio proveniente dall'appartamento al piano di sotto, così si è affacciato alla finestra e ha visto due persone scavalcare il cancello del cortile. Sul posto si sono portate due volanti che hanno individuato il ladro in fuga attraverso i cortili condominiali che ha lasciato a terra un borsone. E' stato bloccato e ammanettato all'incrocio con via Lombardi. Il "topo d'appartamento" ha diversi precedenti specifici e verrà processato per direttissima.

Nel borsone sono stati rinvenuti diverse penne stilografiche in oro e argento, vari orologi, cinque telefoni cellulari e alcuni gioielli. I proprietari dell'abitazione si trovano fuori regione, così hanno avvisato un parente rimasto in città per formalizzare la denuncia.

Bologna Today ha intervistato il capo della Squadra Mobile Luca Armeni: "I vicini di casa possono essere davvero preziosi: poche semplici attenzioni come svuotare la cassetta della posta di chi è in vacanza o aprire le finestre di una casa temporaneamente vuota, fanno sembrare una casa viva e non disabitata, disincentivando le visite sgradite dei topi d'appartamento. Creare una sorta di comunità attenta che si accorge se girano facce strane nel condominio o se ci sono dei movimenti sospetti può essere molto utile".