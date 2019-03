Movida rumorosa, il Comune anticipa la chiusura a noto bar

Serrande giù alle 21 per la Caffetteria delle Moline, locale nella omonima via. Il Comune di Bologna ha emanato una ordinanza di chiusura anticipata per il locale, valida fino al 30 settmebre. Tra le motivazioni che Palazzo D'Accursio adduce, ci sono -si legge in una nota affollamenti, schiamazzi, urla, diffusione di musica ad alto volume e abbandono dei rifiuti.

I controlli della Polizia Locale avrebbero inoltre "confermato l’esistenza di problemi di sicurezza urbana riconducibili a comportamenti e omissioni dei gestori dell’attività, quali il mancato rispetto degli orari di chiusura stabiliti dall’ordinanza sindacale e il mancato controllo degli avventori che, riversandosi in strada, creano disturbo alla quiete pubblica ed ostacolano il transito delle persone e dei veicoli.