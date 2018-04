Cadono calcinacci dal tetto del palazzo, chiusa via delle Moline

Dal pomeriggio di dell'altro giorno via delle Moline è chiusa al traffico veicolare nel tratto da via delle Belle Arti a via del Borgo di San Pietro, i pedoni possono invece transitare dal lato opposto a Palazzo Bentivoglio.

La chiusura -spiega una nota del Comune- si è resa necessaria a causa del ritrovamento di alcuni calcinacci di pietra arenaria caduti dalla facciata di Palazzo Bentivoglio, lato via delle Moline. Su indicazione dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza le parti che potevano causare un più immediato pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, agenti della Polizia Municipale hanno transennato l'area per circa 12 metri, lasciando aperti dei varchi per accedere in sicurezza ai civici 1/B e 1/C di via delle Moline.

La strada verrà riaperta non appena la proprietà avrà effettuato le operazioni di messa in sicurezza necessarie a garantire l'incolumità di tutti gli utenti della strada.