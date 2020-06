Lancia oggetti in strada dall'ultimo piano: via Mondo chiusa per un'ora

Momenti tesi questo pomeriggio in via Mondo, dove all'improvviso da una finestra dell'ultimo piano di una palazzina degli oggetti sono cominciati a cadere in strada. La polizia, giunta sul posto è salita nel locale per verificare l'autore del gesto, identificando l'appartamento di una signora italiana classe 1951, molto agitata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al 118 sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto precauzionalmente a chiudere il tratto di strada interessato. Dopo circa un'ora l'allarme è rientrato, e la signora è stata trasportata in ospedale per accertamenti.