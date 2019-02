Segue minorenni nel tragitto a scuola, in manette 24enne

Aveva preso a pedinare due ragazzine di 14 anni, ogni giorno all'andata e al ritorno da scuola. E' finito in manette un 24enne dello Sri Lanka, accusato dalla polizia di atti persecutori. E' stato il padre di una delle ragazzine a chiamare gli agenti: la volante lo ha intercettato poco distante dalla scuola una volta sceso dal bus preso anche dalle 14enni. Le cose andavano avanti da una decina di giorni, e già un'altra volta una madre aveva chiamato la polizia senza successo. Il 25enne ha qualche precedente, non specifico. Ieri mattina l'epilogo, con gli agenti che fermano il giovane e lo ammanettano in via Mondo, zona San Donato.