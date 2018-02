Via Montebello: Salvini in città, si temono contestazioni, il Comune rimuove 30 auto

La Polizia Municipale di Bologna, su indicazione della Questura per ragioni di ordine pubblico, nel pomeriggio di oggi ha rmosso le auto parcheggiate tra via Gramsci e via Milazzo attorno all’Hotel Carlton, dove alle 20 di questa sera è in programma il comizio elettorale della Lega, con ospite Matteo Salvini.

Gli agenti hanno contattato quasi tutti i proprietari dei veicoli parcheggiati nella zona per avvisarli della necessità di spostare l’auto. Circa trenta veicoli, i proprietari dei quali non sono stati rintracciati, sono stati spostati alla Depositeria di via Jacopo di Paolo 40, dove potranno essere ritirate senza alcuna sanzione né addebito di spesa. Nel corso della serata potrebbe inoltre essere necessario qualche ulteriore spostamento. Per informazioni si può contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 051.266626.