Saffi, rapina in sala slot: raid con casco e pistola

Sono arrivati in sella a uno scooter hanno fatto irruzione nella sala slot e sono ripartiti. Un'azione durata pochi minuti quella di questa poco dopo mezzanotte in via Montefiorino.

Due ladri, con casco intergrale e pistola, sono entrati nel locale del "Marylin New Slot", lì hanno estratto la pistola, minacciando il titolare, poi si sono fatti consegnare l'incasso e sono fuggiti. Indaga la Polizia. Il bottino è ancora da quantificare.

Non si tratta del primo colpo messo a segno alla sala slot: il 6 gennaio del 2014 un uomo si era presentato con il volto coperto da passamontagna, occhiali scuri e in mano un'arma da fuoco, con la quale aveva minacciato un dipendente.