Tecnici Hera a lavoro dalle 6 di questa mattina per un allagamento in via Montefiorino che ha coinvolto anche via delle Tofane, chiusa da via Montefiorino fino a termine intervento.

Accesso per i residenti da via Sacco e Vanzetti in senso unico alternato. Via Montefiorino a senso unico da rotonda Bernardini verso via Tolmino. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.