Via Montegrappa, residenti su tutte le furie: "Chiudono la strada per un mese senza avvisi"

Una bella transenna inattesa che blocca la via di casa dopo un mercoledì di lavoro. La sorpresa è stata poco piacevole per molti dei residenti di via Montegrappa che erano completamente all'oscuro della manifestazione che si svolgerà fino al 31 luglio ogni sera, con proiezioni al cinema, cibo e beveraggi vari.

L'evento si chiama "Pop Up Cinema", collaterale alle proiezioni del Medica Palace è partito lo scorso 12 giugno e terminerà solo a fine luglio: «Non ne sapevamo nulla e ci siamo trovati la strada sbarrata all'improvviso e la strada invasa da piante decorative e casette per somministrazione - spiega Stefano Ruozzi, che qui ci abita da una ventina di anni - delle persone in pettorina che regolavano gli ingressi controllavano senza titoli se le auto avevano diritto o no all'ingresso e intanto i parcheggi in strada sono stati tolti. Io e altri residenti siamo caduti dalle nuvole, abbiamo portato pazienza pensando che sarebbe stato per poco, ma poi abbiamo scoperto che l'evento durerà oltre un mese».

A raccogliere le lamentele e dei cittadini della zona il consigliere comunale della Lega Umberto Bosco: «Il Comune che autorizza queste manifestazioni non può lavarsene le mani, senza verificare l'effettivo rispetto delle ordinanze che impongono agli organizzatori di informare, tramite volantinaggio, chi vive e lavora in zona. Ho scritto a chi ha emesso l'ordinanza, al Comandante della PM e all'Assessore Aitini. Presto un'interrogazione».