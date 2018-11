Fuga di gas in via Monterumici: palazzi evacuati e strada chiusa, vigili del fuoco sul posto

Dalle 17 i vigili del fuoco hanno lavorato in via Monterumici dove una fuga di gas ha portato all'evacuazione di diverse persone da due palazzine. La strada è chiusa da via Bergami a via Caravaggio. Sul posto anche pattuglie della Polizia Municipale e i tecnici Hera, che hanno cercato la perdita, trovandola in una condotta tra i due palazzi. In tutto sono stati una trentina gli appartamenti evacuati. Nella serata, la condotta è stata riparata e gli abitanti sono rientrati nelle loro case.