Allarme bomba in via Morgagni: strada chiusa, palazzi evacuati

Allarme bomba in via Morgagni. Ieri, intorno a mezzogiorno, il protocollo di sicurezza è scattato nella trversa di via Riva di Reno a causa di una segnalazione per un bafgaglio sospetto lasciato incustodito. Sul posto sono arrivati artificieri e Nucleo radiomobile dei Carabinieri di Bologna e la Polizia Municipale. Il tutto però si è risolto per il meglio, a cnhe se per un'ora residenti e commercianti sono stati fatti allontanare, e la strada è rimasta chiusa, fino al termine delle operazioni. Falso allarme, dentro alla valigia erano contenuti solo alcuni vestiti.