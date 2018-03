Raid vandalico in zona U: taglia le gomme di 12 auto, 48enne nei guai

12 auto con le gomme a terra in zona Universitaria. A fermare una volante in transito nella zona alle 2.30 di questa notte, un passante che ha riferito di un uomo che con un coltello stava tagliando gli pneumatici tra via Mura Anteo Zamboni e via San Giacomo.

Gli agenti lo hanno rintracciato in breve tempo e lo hanno bloccato: si tratta di un bolognese di 48 anni, incensurato, che durante il controllo ha dato forti segni di agitazione e non ha motivato il gesto. E' stato denunciato per danneggiamento e porto abusivo di armi.