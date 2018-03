Non si ferma all'alt: girava in auto ma doveva essere in carcere

Alle 19.15 di ieri sera una volante in transito lungo via Murri ha notato che un automobilista, alla vista degli agenti aveva fatto una manovra pericolosa per allontanarsi il prima possibile: nessuna risposta all'alt, poi però il blocco del mezzo e i controlli. Alla guida dell'auto un marocchino del '93 sprovvisto di patente: non solo, come diceva, non l'aveva dimenticata a casa, ma non l'aveva proprio mai conseguita.

Verifiche più approfndite hanno consentito inoltre di scoprire che sul soggetto pesava un ordine cautelare in carcere di 11 mesi e 28 giorni per una condanna dell'agosto 2016 non scontata fino alla fine. Per questo è stato arrestato e condotto alla dozza, mentre l'auto sulla quale viaggiava (appartenente alla moglie) è stata messa sotto sequestro amministrativo. Alla moglie contestato l'incauto affidamento del veicolo.