Aggressione in via Murri: 'Mi hai bagnato' e gli dà un pugno in faccia

Si potrebbe definire un "effetto collaterale" del violento temporale che si è abbattuto ieri su Bologna: Il malcapitato è un 20enne bolognese, colpevole, a dire di un passante, di averlo "schizzato" di acqua.

L'episodio si è svolto ieri pomeriggio alle 17, in pieno nubifragio, in via Murri, all'angolo con via Parisio. Il 20enne, alla guida di un'Alfa Romeo Mito, era fermo a causa del traffico, quando un uomo si avvicinato bussando al finestrino del lato guida.

"Mi hai bagnato!" E in men che non si dica, il giovane è stato colpito con un forte pugno in faccia, che gli ha provocato il sanguinamento del naso. Un passante che aveva assistito alla scena, ha chiamato il 112. L'aggressore è stato descritto come 30-35enne italiano.