Scintille e fiamme dai cavi elettrici, intervengono i Vigili del fuoco

Momenti di paura ieri sera in zona Murri. Intorno alle 22 un corto circuito ai cavi aerei dell'elettricità ha provocato una fiammata sugli stessi, tanto che si è dovuto richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco.

L'episodio è avvenuto all'altezza di via Marchetti: alcune utenze sono rimaste senza corrente ma le fiamme, probabilemnte scatenatesi in conseguenza dell'inizio della pioggia, si sono estinte da sole, lasciando però i cavi scoperti e in corto.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono sopraggiunte alcune pattuglie della Polizia Municipale e, successivamente, anche le squadre di pronto intervento di Enel. Nessun danno a cose o persone, l'intervento si è concluso nel giro di qualche ora.