Incidente in via Murri: si schianta contro auto aperta, 76enne grave al Maggiore

Momenti concitati questa mattina lungo via Murri. Un 76enne è stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna in codice tre, dopo essere stato vittima di un incidente, intorno alle 9:45. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 e la Polizia municipale.

In base a quanto ricostruito l'anziano stava procedendo a bordo della sua bicicletta elettrica in direzione periferia quando, secondo cause ancora in via di approfondimento, si è schiantato contro la portiera aperta di una smart in sosta, con a bordo una signora di 68 anni, all'altezza di via La Castiglia. La viabilità ha subito qualche disagio per via dei soccorsi e dei rilievi, ma dopo alcuni minuti è ritornato alla normalità. L'uomo adesso è ricoverato nel reparto rianimazione del nosocomio bolognese, la sua prognosi riservata.