Murri, maxi-furto ad anziana: bottino 40mila euro in gioielli

Circa 40 mila euro in gioielli e orologi e 1500 in contanti. E' questo il sostanzioso bottino di una truffa ai danni di una 74enne residente in via Murri che ieri ha avuto la sfortuna di aprire la porta a un finto tecnico del gas.

Poco prima delle 11, la donna stava entrando a casa di sua figlia, quando sul pianerottolo ha incontrato un uomo brizzolato, sui 40 anni, ben vestito e probabilmente italiano che si è spacciato per tecnico del gas che avrebbe dovuto effettuare alcuni controlli sui termosifoni dell'appartamento. La donna si è fidata e lo ha fatto entrare: il truffatore ha seguito il solito copione, ossia ha chiesto che tutti oggetti metallici fossero messi sul letto, altrimenti si sarebbero ossidati.

"Torno nel pomeriggio per finire il lavoro" ha detto all'anziana, che una volta in camera da letto si è accorta del furto e ha chiamato la Polizia.

Poco dopo le 15 invece una 89enne residente in via Giacobbi, zona Andrea Costa, ha "mangiato la foglia". Poco prima delle 14 aveva ricevuto una telefonata da una donna con accento straniero che diceva di essere sua figlia, di aver fatto un investimento e di aver bisogno di un aiuto economico, l'anziana si era insospettita e l'aveva invitata a casa per parlarne. A quel punto si era inserito nella conversazione un "poliziotto" che aveva tentato di rassicurarla, ma la nonnina ha riattaccato e il nipote ha chiamato la Polizia.