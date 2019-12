Odore pungente sale dai piani bassi, scuole evacuate in Cirenaica

Questa mattina evacuazione alle scuole del Plesso Giordani di via Musolesi dove poco dopo l'inizio delle lezioni bambini e docenti sono stati fatti evacuare dalla stessa dirigentza scolastica per uno strano odore che aveva iniziato a circolare nei piani bassi del plesso scolastico.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che dopo una prima ispezione hanno escluso la presenza di gas infiammabile, attribuendo l'odore pungente a un sospetto sversamento nella rete fognaria di cospicue quantità di una sostanza, probabilmente un diluente o un solvente.

In merito alla riapertura, la scuola ha pubblicato un messaggio sul suo sito: "A seguito dell'evacuazione del Plesso Giordani (Primaria e Secondaria di I grado Succursale) avvenuta oggi 4 Dicembre 2019, lo stabile sarà oggetto di ispezioni nel pomeriggio, pertanto non siamo in grado di sapere se la scuola sarà aperta domani 5 Dicembre. Seguiranno aggiornamenti, che saranno tempestivamente pubblicati".