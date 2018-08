Fuga di gas in un palazzo di via Nadi: evacuate 36 famiglie nella notte

36 famiglie sono state evacuate questa notte per la rottura di un tubo del gas in via Gaspare Nadi, nel quartiere Mazzini.

Diverse pattuglie dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono intervenute al civico 14, a seguito dell’evacuazione da una palazzina condominiale che è stata messa in sicurezza a causa di una fuga di gas dovuta alla rottura di una tubatura. Le operazioni che si sono concluse senza feriti.