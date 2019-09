Rompe vetro per rubare dentro l'auto, ma si addormenta

Furto maldestro in via Nadi. Secondo quanto accertato dalla polizia locale di Bologna nella notte un uomo ha infranto con un sasso il finestrino di un’auto parcheggiata per rubare un mazzo di chiavi e i documenti del veicolo, ma subito dopo si è addormentato sul sedile e lì è rimasto finché qualcuno nella mattinata di ieri non lo ha segnalato al 118.

Il personale sanitario ci ha messo un po' a svegliarlo e nel frattempo, vista la situazione, ha allertato una pattuglia della Polizia Locale di Bologna: accertati i fatti, gli agenti lo hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. L’uomo, un ventenne italiano, era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato.