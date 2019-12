Furto notturno in via Nadi, nel mirino il denaro delle slot

Hanno forzato serranda e ingresso, per poi puntare direttamente alle macchinette delle slot e alla cambiasoldi. Polizia questa mattina in via Nadi, zona Mazzini, dove all'apertura i titolari della tavola fredda si sono accorti dell'effrazione del loro bar.

Per entrare nel locale i ladri non avrebbero utilizzato la tecnica della spaccata, ma sarebbero riusciti a scassinare le serrature. In tutto le machinette violate sarebbero cinque, oltre alla macchina che converte il contante.

Nella stessa zona, qualche settimana fa, è toccato a due negozi essere presi di mira dagli scassinatori, in entrambi i casi con molti danni arrecati rispetto al bottino.