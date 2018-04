Rissa in via Nanni Costa: calci e pugni al parcheggio, tre nei guai

E' finita con tre denunce la rissa andata in scena ieri alle 18 in via Paolo Nanni Costa, nel parcheggio antistante l'Opificio Golinelli.

Diverse segnalazioni arrivate al 113 alle 18 circa riferivano di tre uomini che si stavano affrontando a calci e pugni. Gli agenti delle volanti, arrivati sul posto, hanno identificato tre cittadini ucraini di 62 29 e 28 anni, regolari sul territorio italiano, con diverse tumefazioni e completamente ubriachi. Sono stati denunciati per rissa.

Inizialmente tutti hanno rifiutato le cure del 118, in seguito il 29enne si è fatto medicare ed è stato trasportato in ospedale per una ferita al volto.