Via Napoli: si addormenta mentre guida nel traffico, via l'auto

Avrebbe potuto provocare un incidente o schiantarsi il 20enne bolognese che ieri sera verso mezzanotte si è addormentato mentre stava guidando la sua utilitaria in via Napoli, nel quartiere Savena.

A soccorrerlo e a chiamare il 118 un automobilista che, vedendo l'auto fermarsi vicino ai cassonetti e il giovane accasciato, ha pensato si trattasse di un malore o di un colpo di sonno, così ha aperto la portiera, ha spento il motore e ha cercato di scrollarlo, venendo anche aggredito verbalmente.

La segnalazione è arrivata anche al 112 e una pattuglia è arrivata sul posto: il 20enne non si era sentito male, ma era completamente ubriaco, tanto che il test dell'etilometro ha rilevato una quantità di alcol nel sangue pari a 2,5 grammi/litri, ossia cinque volte il limite consentito di 0,5. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, l'auto è stata confiscata.