Pilastro: in casa oltre un chilo di droga, due in arresto

Quando il conducente ha visto la volante in via San Donato ha accelerato, così l'auto è stata inseguita e fermata in via Ranzani.

E' accaduto ieri alle 16 nell'ambito dei controlli del territorio messi in atto dalla Polizia di Stato nelle vie del centro, nel quartiere San Donato e in zona Pilastro. All'interno del veicolo tre persone: il conducente incensurato è risultato estraneo ai fatti, mentre i passeggeri, due cittadini italiani di 24 e 22 anni, sono stati trovati possesso rispettivamente di 800 euro e poco meno di 5 grammi di marijuana.

Gli agenti hanno esteso la perquisizione all'abitazione dei due giovani, in via Natali, zona Pilastro, dove sono stati rinvenuti più di mezz'etto di marijuana e 600 grammi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato una pistola scacciacani, diversi telefoni cellulari, alcune munizioni, carte di credito e patente intestati a un uomo che aveva sporto denuncia per furto a settembre 2018. In cantina è stata rinvenuta anche una fiamma ossidrica. I due, con una lunga sfilza di precedenti, sono stati arrestati per spaccio e denunciati per ricettazione.