Centro: contromano sull'auto rubata e con refurtiva a bordo, arrestato

Transitava contromano in via Nazario Sauro alle 2 di questa notte, così gli agenti delle volanti lo hanno fermato. Alla guida di una Skoda, un cittadino moldavo di 25 anni, tradito dal suo nervosismo.

"La macchina me l'ha prestata un amico", ha detto ai poliziotti, ma da un controllo è risultata rubata a una 52enne modenese. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti uno zaino, due pc e il portafoglio di una ragazza, che ne aveva denunciato il furto in casa il 7 luglio scorso. Il moldavo, che è stato trovato anche in possesso di un coltellino multiuso, del tipo utilizzato per scassinare le serrature delle auto, è stato arrestato per furto aggravato e ricettazione.