Nazario Sauro, "Odore di putrefazione in tutta la via. Allarme igiene, fate qualcosa"

Un terribile odore che si propaga in tutta la strada, via Nazaurio Sauro e che ha creato allarme fra i residenti perchè lezzo di putrefazione, fino a quando si è scoperto che proviene dai locali di un ristorante chiuso, pare, per questioni fra proprietà e locatario, con voci su presunti cambi di serrature.

«Puzza insopportabile di "carcassa", le autorità dicono di non poter intervenire»

«Da una decina di giorni circa ormai la situazione è questa e noi residenti non sappiamo più cosa fare - spiega una cittadina che ha la temporanea "sfortuna" di abitare proprio a pochi metri dal locale da cui proviene il cattivo odore, Il Pescatore, chiuso circa un mese fa - visto che con il caldo il fenomeno naturalmente si intensifica. Abbiamo chiamato più volte le autorità competenti (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Carabinieri), ma fino ad ora nessuno è potuto intervenire perchè la proprietà, ci hanno detto, deve dare l'autorizzazione per entrare all’interno dei locali. Ad oggi, il fetore, soprattutto nelle ore più calde del giorno ma anche la notte, sta creando disagio ad abitanti e danno alle attività commerciali. Sono aumentati anche gli insetti».

«Disagi e pericoli per tutto il vicinato»

Sul caso interviene anche il consigliere comunale della Lega Nord Umberto Bosco, allertato da alcuni residenti che non sanno come risolvere la situazione: «Si tratta di un problema igienico sanitario che sta creando disagi e pericoli per tutto il vicinato. Anche se lo spazio è privato, ci sono tutte le condizioni che impongono e richiedono l'intervento del Comune. La questione sarà discussa nel consiglio di oggi».