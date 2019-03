Fuga di gas in via Nazario Sauro: residenti evacuati e strada chiusa

Momenti di apprensione nella serata di ieri in via Nazario Sauro, per una fuga di gas che ha allertato i condomini di una palazzina. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che hanno evacuato lo stabile e transennato la zona in cerca della perdita, trovandola poi nei locali bassi dello stabile, ad uso di un ristorante. Chiusa la strada per circa una mezz'ora, il cessato allarme ha fatto rientrare tutti negli alloggi. A supporto anche la Polizia Locale per gestire il traffico.